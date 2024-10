Leila tem medida protetiva contra líderes da Mancha envolvidos em emboscada

Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, tem medida protetiva contra dois líderes da Mancha Verde envolvidos na emboscada contra um ônibus com integrantes da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, no último fim de semana.

O que aconteceu

Leila Pereira pediu a proteção após ameaças sofridas por perfis fakes durante uma live que transmitia um protesto da Mancha Verde realizado na porta de sua empresa, em junho de 2023.

O presidente da Mancha, Jorge Luis Sampaio Santos, e o vice Felipe de Mattos, o Fezinho, estão proibidos de terem contato pessoal ou virtual com Leila. Eles precisam manter distância mínima de 300 metros.

O descumprimento da medida protetiva pode resultar em prisão preventiva. A mesma prisão preventiva foi pedida agora para Jorge e Felipe pelo envolvimento na emboscada contra torcedores do Cruzeiro. Leila também tem uma medida protetiva contra o vice Thiago Melo, o "Pato Roko", que não foi citado na investigação.

A Polícia Civil de São Paulo decretou a prisão temporária do presidente Jorge Luis Sampaio Santos e do vice Felipe de Mattos, além de outros quatro integrantes por envolvimento no ataque: Leandro Gomes dos Santos, Henrique Moreira Lelis, Aurélio Andrade de Lima e Neilo Ferreira e Silva, o Lagartixa.

O relatório da polícia aponta o presidente Jorge como o "mentor intelectual" da ação e "principal interessado" no revide por confronto anterior entre as torcidas ocorrido em 2022.

A Mancha Verde está proibida de entrar em estádios de São Paulo. A medida sugerida pelo Ministério Público foi acatada pela Federação Paulista de Futebol.

Neste momento, a presidente reafirma a posição de não falar mais sobre as organizadas. O Palmeiras, em nota oficial, repudiou o ataque contra a Máfia Azul no último domingo (27).