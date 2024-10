Já deu certo? Memphis assume protagonismo e garante pontos valiosos ao Corinthians em luta contra o Z4

O atacante Memphis Depay não demorou a assumir o tão esperado protagonismo com a camisa do Corinthians. Com pouco menos de dois meses pelo clube, o jogador já começou a ser decisivo e até garantiu pontos valiosos à equipe na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Memphis, até o momento, possui sete jogos disputados pelo time do Parque São Jorge. Neste período, já fez dois gols e distribuiu três assistências, totalizando cinco participações em tentos.

Somente no Brasileirão, o holandês já foi crucial para o Corinthians pelo menos duas vezes. Na última segunda-feira, o atacante marcou o gol da vitória do Timão sobre o Cuiabá, por 1 a 0, no Mato Grosso. Resultado este, inclusive, que tirou a equipe do Z4.

Antes disso, o camisa 94 já havia sido decisivo em um outro confronto direto: contra o Athletico-PR. Quando o duelo estava empatado por 2 a 2, ele fez um golaço de falta que colocou o Corinthians em vantagem e abriu caminho para a goleada de 5 a 2.

Além das duas bolas na rede, Memphis também também deu três assistências: uma no Brasileiro e duas na Copa Sul- Americana.

O holandês foi contratado pelo Corinthians justamente com a expectativa de ser decisivo, principalmente nesta briga contra a degola. E sua chegada surtiu efeito.

Desde sua estreia, o time perdeu só uma vez na Série A: no clássico contra o São Paulo, em Brasília. Neste período, o clube somou dez pontos e atingiu 35. A equipe, portanto, precisa de mais três triunfos para atingir 44 e ficar perto da pontuação mágica para se livrar do rebaixamento.

O próximo desafio do Corinthians no Brasileiro é contra o Palmeiras. O Derby, que será o primeiro de Memphis, está agendado para a próxima segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena.

Antes disso, Depay e cia têm outro jogo decisivo pela frente. Nesta quinta-feira, o time de Ramón Díaz irá enfrentar o Racing, em Avellaneda, pela partida de volta da semifinal da Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h30.