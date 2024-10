Inter pressiona no fim, busca empate e não deixa Flamengo disparar

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Internacional pressionou até o final e arrancou o empate por 1 a 1 com o Flamengo na noite desta quarta-feira, no Estádio Beira-Rio. A partida, atrasada da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve alta qualidade e foi muito disputada do primeiro segundo ao último.

Os gols foram de Charly Alcaraz e Enner Valencia. Cada um marcou em um tempo. O rubro-negro fez de pênalti, e o colorado saiu do banco para decidir.

Com o resultado, a tabela fica na mesma. O Fla perde a chance de assumir o terceiro lugar e fica em quarto, com 55 pontos. O Botafogo, líder, tem 64. O Inter, em quinto, soma 53.

O Inter chega a 12 jogos sem ser derrotado no Brasileirão. Os bons resultados colocaram o time na briga pelo G4.

O Brasileirão volta apenas na próxima semana, mas no domingo o Fla começa a definir a Copa do Brasil. No Maracanã, às 16h (de Brasília), o rubro-negro recebe o Atlético-MG para o jogo de ida da final. Já o Inter só volta a entrar em campo na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Criciúma, em casa.

O Flamengo estreou o novo terceiro uniforme. A camisa foi lançada recentemente e utilizada pela primeira vez nesta partida.

O Beira-Rio recebeu ótimo público com todos os ingressos vendidos. Na chegada do time ao estádio, os jogadores desceram novamente do ônibus, ainda na rua, para ter mais contato com a torcida.

Como foi o jogo

Foi um bom primeiro tempo no Beira-Rio e com boas chances para os dois lados. O Flamengo perdeu mais chances e viveu o melhor momento já na reta final da primeira etapa. Em uma das oportunidades desperdiçadas, com Bruno Henrique, Filipe Luís chegou a se jogar no chão para lamentar o erro. No entanto, Thiago Maia deu um presente já perto do intervalo ao tentar cortar uma bola e bater com ela na mão. Na cobrança, Alcaraz abriu a contagem.

O Internacional teve chances bem perigosas. O time começou melhor a partida e criou duas grandes oportunidades: Varela tirou uma bola na linha e Tabata colocou uma bola no travessão. A posse foi menor, mas equilibrada. Faltou capricho no terço final para desafiar mais a defesa do Fla, que se mostrou frágil em alguns momentos.

O Inter foi muito melhor na segunda etapa e se aproveitou dos erros para assustar. Gerson, que vem sendo o destaque do Fla e foi bem no geral, teve alguns vacilos importantes que viraram grandes chances logo no início. Com o cenário, Roger Machado colocou Gabriel Carvalho e Wanderson para tentar aumentar a criatividade, tirando Wesley e Tabata. Ele também já tinha voltado do intervalo com Clayton.

Com um gol de vantagem, o Flamengo recuou e se fechou. Vendo o cenário, Filipe Luís colocou Michael na vaga do cansado Plata, mas o time já não conseguia mais criar tanto. Aos 27 minutos, o Inter reclamou muito de um pênalti por mão na bola em bloqueio de Varela, e o árbitro mandou seguir. O colorado pressionou até o final e os cariocas, já bem cansados, apenas se protegiam. O esforço valeu a pena. Enner Valencia, que saiu do banco, garantiu o empate já aos 43 minutos em boa roubada de bola de Alan Patrick.

Lances importantes

Impressionante. Com apenas 11 segundos de jogo, Léo Ortiz cochilou e perdeu a bola na defesa. Borré invadiu a área e tocou na saída de Rossi, mas Varela chegou na hora certa para salvar em cima da linha.

Perto. Aos seis, Bruno Henrique foi lançado no ataque, ganhou a disputa com Bruno Gomes e Bernabéi e bateu tirando tinta da trave.

Na trave. Aos 18 minutos, Wesley chegou pela esquerda e achou Tabata livre na área. Ele cruzou, e o meio-campista chegou cabeceando de primeira no travessão.

Raspou. Aos 22, Evertton Araújo cruzou na cabeça de Bruno Henrique, ele subiu e mandou de cabeça rente à trave.

Mais uma. Aos 32, após escanteio, Pulgar ajeitou para Varela, que chutou de primeira da entrada da área, mas mandou perto da trave.

Saiu. Aos 38, Tabata cruzou na área e Borré subiu, mas cabeceou para fora, perto do gol.

0x1. Aos 47, Thiago Maia furou e bateu com a mão na bola. O árbitro marcou o pênalti, Alcaraz foi para a cobrança e abriu o placar.

Perigo. Aos oito minutos do segundo tempo, Gerson perdeu a saída de bola, Thiago Maia abriu para Bernabéi, que chegou batendo na rede pelo lado de fora.

Boa chance. Aos 10, Gerson perdeu de novo a bola, e o Inter chegou com Alan Patrick. Ele driblou Fabrício Bruno e bateu em cima de Rossi, que salvou.

Inacreditável. Aos 31, Michael armou a jogada, limpou e cruzou na área. Alcaraz recebeu, fintou a marcação e, com o gol aberto, mandou para fora.

Pressão. Aos 31, Bernabéi chutou cruzado, Ayrton Lucas afastou e, após bate-rebate, Rossi caiu para ficar com a bola quase em cima da linha.

1x1. Aos 43, Alan Patrick roubou a bola de Evertton Araújo, e Wanderson tocou para Enner Valencia bater na saída de Rossi.

Quase. Aos 45, Bruno Gomes arriscou de fora da área, e Rossi salvou com a ponta dos dedos.

Ficha técnica

Internacional 1 x 1 Flamengo - Brasileirão

Data e hora: 30 de outubro de 2024, às 19h

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG/Fifa) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Rogel (INT), Varela, Pulgar, Fabrício Bruno, Gerson (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Alcaraz (aos 47 minutos do primeiro tempo), Enner Valencia (aos 43 minutos do segundo tempo)

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Agustín Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Rômulo (Bruno Henrique), Thiago Maia (Enner Valencia), Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wesley (Wanderson); Borré. Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz (Matheus Gonçalves) e Gerson; Gonzalo Plata (Michael) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.