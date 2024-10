Hernan: Torcida do River Plate sabe fazer festa, mas muitos são racistas

Os torcedores do River Plate fizeram uma linda festa contra o Atlético-MG no Monumental de Núñez, mas muitos cometeram atos racistas, criticou o colunista André Hernan, no De Primeira.

Teve gestos racistas nas avenidas e dentro do estádio também — tem imagens de torcedores fazendo o gesto de macaco, gestos racistas.

É legal a festa do River Plate, os caras sabem torcer, é um caldeirão, é maravilhoso, mas a gente não pode fechar os olhos para isso porque é todo jogo. É lamentável, é uma vergonha!

É bacana a festa, é bonito, mas são racistas também. Vamos lembrar que os caras também são racistas. André Hernan

O colunista cobrou medidas efetivas da Conmebol contra o racismo nos estádios argentinos. Até então, a entidade tem aplicado multas.

Segundo ele, o problema se tornou comum nos jogos da Libertadores.

Isso a gente precisa lembrar toda vez que a gente vai falar de torcida na Argentina. Não é só do River Plate, é do Boca, é do Racing, é do Independiente. É uma vergonha!

A Conmebol precisa olhar para isso não só no discurso do Alejandro Dominguez. Precisa ter ação, ter atitude. André Hernan

