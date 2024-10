Guilherme coloca artilharia da Série B em segundo plano por acesso do Santos

Recentemente, Guilherme superou a sequência de atuações negativas com a camisa do Santos e marcou dois gols e anotou duas assistências nos últimos três jogos da Série B, durante a derrota para a Chapecoense e nas vitórias contra Ceará e Ituano.

Com nove gols, o atacante entrou na briga pela artilharia da Segunda Divisão, com Caio Dantas (11), Erick Pulga (11), Anselmo Ramon (10), Aylon (10) e Matheus Frizzo (10) como jogadores à sua frente. O atleta, contudo, foca na disputa pelo acesso.

"Não sei se é uma meta (terminar como artilheiro da Série B), se acontecer será muito bom para mim. Minha meta principal é colocar o Santos no devido lugar e, depois, buscar o título", comentou na zona mista.

Antes do gol contra a Chapecoense, Guilherme viveu um período de 11 jogos sem balançar as redes. Contabilizando a temporada como um todo, o atacante soma 12 gols e dez assistências, em 43 jogos, e está na disputa para ser o principal membro do Peixe neste ano de reconstrução.

Em seu próximo compromisso, o Santos enfrenta o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B, às 16h30 (de Brasília) desse sábado, na Vila Viva Sorte. Com 62 pontos, o Peixe se encontra na liderança e com o acesso encaminhado.