Goleiro do Peñarol dá pisão em John, do Botafogo, e é expulso; assista

O goleiro Aguerre, do Peñarol, foi expulso no intervalo do jogo dos uruguaios contra o Botafogo, válido pela volta da semifinal da Libertadores e disputado nesta quarta (30) em Montevidéu (assista abaixo). O duelo acabou em 3 a 1 para os donos da casa, mas garantiu os brasileiros na decisão.

O que aconteceu

O jogador gerou uma confusão generalizada ao discutir com John, seu colega de posição e titular da equipe carioca, logo depois de Piero Maza apitar o intervalo.

O brasileiro virou as costas para o adversário e foi surpreendido com um pisão. O botafoguense caiu no gramado com dores e não revidou.

Aguerre foi expulso imediatamente pelo juiz, que conseguiu amenizar a confusão antes de os times partirem, de fato, para o vestiário.

Assista ao momento