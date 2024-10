Flamengo x Atlético-MG: CBF define árbitros para finais da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (30) os árbitros para as duas finais da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG. Rafael Klein e Raphael Claus foram os escolhidos para comandar os jogos que vão definir o campeão da edição de 2024 do torneio.

A partida de ida será disputada neste domingo, dia 3 de novembro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Árbitro do quadro da Fifa do Rio Grande do Sul, Rafael Klein está na escala do confronto na capital carioca.

Aos 34 anos, o apitador gaúcho esteve em campo na vitória desta terça-feira do Botafogo-SP sobre o Amazonas, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mostrou um estilo rigoroso em campo: distribuiu oito cartões amarelos na partida disputada em Manaus.

O jogo de volta entre Atlético-MG e Flamengo está marcado para o domingo seguinte, dia 10 de novembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Desta vez, o duelo terá o comando do experiente Raphael Claus, de 45 anos, que trabalhou na Copa do Mundo do Catar em 2022.

Sua última atuação foi na vitória do Vasco sobre o Bahia, em São Januário, na segunda-feira, pelo Brasileirão. Neste jogo, Claus marcou um pênalti para o time carioca e distribuiu cinco cartões amarelos, três para os donos da casa e dois para o Tricolor Baiano.