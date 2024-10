Flamengo vê suspiro final por Brasileirão contra o Inter; veja as contas

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está com a calculadora nas mãos para a reta final do Campeonato Brasileiro. Cumprindo nesta quarta-feira (30) o jogo atrasado com o Internacional, o rubro-negro vê um suspiro final na chance de manter vivo o sonho do ainda improvável título na competição. Para isso, precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais.

Quais são as contas

O Fla é o quarto colocado, com 54 pontos, dez a menos que o Botafogo. O Palmeiras está em segundo, com 61, e o Fortaleza em terceiro, com 57.

Uma vitória simples já coloca o Flamengo em terceiro lugar. Uma derrota tira a equipe até do G4, já que o Inter está em quinto, com 52 pontos.

O Brasileirão ainda terá 21 pontos em disputa. Se vencer o Inter, o Flamengo chega a, no máximo, 78 pontos caso saia com vitórias em todos os jogos restantes.

Por isso, o Botafogo só poderia somar mais 13 pontos em sete jogos. No caso do Palmeiras, o máximo seriam 16 pontos para que o Fla ainda pudesse terminar em primeiro com pelo menos um ponto a mais.

Ainda há um confronto direto entre os dois primeiros colocados na 36ª rodada. Na semana que vem, o Palmeiras tem clássico com o Corinthians e Botafogo com o Vasco. Depois disso, os paulistas encaram três equipes que hoje estão na parte de baixo (Grêmio, Atlético-GO e Fluminense) e duas que brigam pelo G6 (Bahia e Cruzeiro). Os cariocas tem dois times da parte de baixo (Cuiabá e Vitória) e três da parte de cima (Atlético-MG, Internacional e São Paulo).

O Flamengo não tem mais confrontos diretos. O rubro-negro desperdiçou pontos importantes e perdeu nos dois turnos para o Botafogo. Com o Palmeiras, foram dois empates. O time de Filipe Luís ainda enfrenta Cruzeiro, Atlético-MG, Cuiabá, Fortaleza, Internacional, Criciúma e Vitória.

Os jogadores tentam não jogar a toalha no campeonato. Apesar de admitir a dificuldade, especialmente após tropeços importantes no caminho, o elenco busca manter alguma confiança sobre a situação. Mesmo assim, o técnico Filipe Luís vai poupar alguns jogadores pensando na final da Copa do Brasil.