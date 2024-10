Flamengo cede empate ao Inter e perde chance de assumir o terceiro lugar do Brasileiro

Em confronto direto na tabela, Internacional e Flamengo empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. Com o resultado, os rubro-negros foram a 55 pontos e seguem em quarto. Já os gaúchos, com 53, estão logo atrás na classificação.

O Flamengo abriu o placar no primeiro tempo, com Alcaraz. Na etapa final, o Internacional chegou ao empate, com Valencia.

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Cruzeiro, na quarta-feira, em Belo Horizonte. No dia anterior, o Internacional recebe o Criciúma, novamente no Beira-Rio.

Intervalo de jogo! O MENGÃO vai vencendo por 1 a 0 com gol de Charlie Alcaraz! #INTxFLA #VamosFlamengo pic.twitter.com/COUqe4OgCs ? Flamengo (@Flamengo) October 30, 2024

O Internacional começou a partida pressionando e teve boa chance aos cinco minutos, mas Wesley chutou muito mal. No lance seguinte, o Flamengo respondeu com Bruno Henrique. O atacante levou a melhor sobre Bruno Gomes, entrou na área e chutou pela linha de fundo.

O lance animou os rubro-negros, que passaram a aproveitar os espaços dados pelo adversário. Em avanço rápido, Gerson recebeu passe na entrada da área e chutou perto do gol. O Internacional respondeu pouco tempo depois. Bruno Tabata cabeceou e acertou o travessão.

A partir daí, o duelo ficou aberto. O Flamengo era mais perigoso e quase marcou em duas oportunidades. Bruno Henrique e Léo Ortiz finalizaram muito próximo do gol de Rochet. Do outro lado, o Internacional chegou com perigo em cabeceio de Borré.

Nos minutos finais, o confronto seguiu movimentado. O Flamengo quase marcou em cabeceio de Pulgar, mas Rochet estava atento para fazer a defesa. Só que nos acréscimos, os cariocas chegaram ao gol. Thiago Maia errou o corte e viu a bola bater em seu braço. O árbitro marcou pênalti, convertido por Alcaraz. Assim, os rubro-negros foram para o intervalo à frente no placar.

No segundo tempo, o panorama da partida continuou o mesmo. O Internacional tentou esboçar uma pressão, mas viu o Flamengo quase marcar com Bruno Henrique e Gerson. Só que os donos da casa responderam com Bernabei e Alan Patrick.

Com o passar do tempo, o Internacional aumentou a pressão em busca do empate. No entanto, os gaúchos pecavam no último passe. Já o Flamengo desperdiçou grande chance aos 30 minutos. Alcaraz recebeu passe na área, mas errou o alvo por perto.

Nos minutos finais, os donos da casa foram para cima. O Internacional foi premiado aos 43 minutos. Enner Valencia foi lançado na área e chutou sem chance para Rossi para decretar o empate no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 1 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: Quarta-feira, 29 de outubro de 2024



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Rogel (Internacional); Varela, Fabrício Bruno, Gerson e Pulgar (Flamengo)

GOLS

INTERNACIONAL: Valencia, aos 43min do segundo tempo



FLAMENGO: Alcaraz, aos 47min do primeiro tempo

INTERNACIONAL: Rochet, Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabéi; Rômulo (Bruno Henrique), Thiago Maia (Enner Valencia), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wesley (Wanderson); Borré



Técnico: Roger Machado

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz (Matheus Gonçalves) e Gerson; Bruno Henrique e Gonzalo Plata (Michael)



Técnico: Filipe Luis