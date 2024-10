Deyverson provoca River com protetor auricular e homenagem ao Boca; veja

O atacante Deyverson, do Atlético-MG, provocou a torcida do River Plate ao ser substituído no segundo tempo do empate sem gols, na volta da semifinal da Libertadores, no Monumental.

O que aconteceu

Deyverson tirou um protetor auricular do calção e colocou nos ouvidos, em gesto para não ouvir a torcida do River.

Depois, imitou uma galinha, apelido pejorativo do River que é usado pelo Boca Juniors para provocar o rival.

Por fim, o atacante fez um gesto com as mãos simbolizando uma faixa na horizontal no peito, em referência à camisa do Boca. "Boca Juniors", disse Deyverson, que já declarou ser torcedor do clube xeneize.

O Atlético-MG se classificou à final da Libertadores com o empate na Argentina, depois de vencer por 3 a 0 na ida. O Galo volta à decisão do torneio depois de 11 anos. Em 2013, foi campeão.

