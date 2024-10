Corinthians treina no CT do River Plate às vésperas de jogo contra o Racing; veja provável escalação

O Corinthians encerrou na tarde desta quarta-feira a preparação para enfrentar o Racing, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. No CT do River Plate, os atletas realizaram o último ensaio antes do duelo que será disputado no Cilindro, em Avellaneda.

Para a partida, o Corinthians não conta com o zagueiro Cacá, que machucou a região do tórax e do quadril direito na última segunda-feira, contra o Cuiabá. Por outro lado, o lateral esquerdo Hugo, recuperado de desconforto na panturrilha, volta a ficar à disposição.

José Martínez e Yuri Alberto, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileiro, estão disponíveis e devem iniciar jogando contra a equipe argentina.

Assim, o provável Corinthians que enfrenta o Racing tem: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Félix Torres (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Na atividade desta quarta, após o aquecimento, o técnico Ramón Díaz promoveu um treinamento tático para realizar os últimos ajustes de olho no decisivo duelo. Houve também repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas, além de cobranças de pênalti. Os jogadores tiveram um complemento de finalizações antes de encerrarem os trabalhos no gramado.

Na ida, as equipes empataram por 2 a 2, na Neo Química Arena. O Racing abriu o placar com Maximiliano Salas, o Timão virou com dois gols de Yuri Alberto, e os argentinos empataram com Martirena.

No confronto desta quinta, quem levar a melhor no tempo normal, avança para a final. Em caso de novo empate, a eliminatória será decidida nas penalidades máximas.