Jesus marca, Arsenal bate Preston e vai às quartas da Copa da Liga Inglesa

Em confronto válido pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal visitou o Preston no Deepdale Stadium, venceu por 3 a 0 e se classificou para as quartas de final da competição. Gabriel Jesus, Nwaneri e Havertz balançaram as redes para os visitantes.

Com o triunfo, o Arsenal agora aguarda sorteio para descobrir quem será o seu adversário na próxima fase. A equipe londrina contou com grande atuação de Gabriel Jesus, ex-Palmeiras e já convocado pela Seleção Brasileira. Além do tento, o atleta também contribuiu com uma assistência na partida. Já o Preston se despediu do torneio.

O Arsenal volta aos gramados no próximo sábado, às 9h30 (de Brasília), quando visita o Newcastle, no St. James' Park, pela décima rodada da Premier League. No mesmo dia, às 12h, o Preston recebe o Bristol City, pela 13ª rodada da EFL Championship.

O placar foi inaugurado pelo Arsenal aos 25 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta pela ponta esquerda, Kiwior subiu mais alto que o marcador na segunda trave e desviou para a pequena área. Gabriel Jesus emendou belo voleio e marcou.

Aos 33 minutos da etapa inicial, o Arsenal ampliou a vantagem. Em bela troca de passes na entrada da área, Nwaneri recebeu de Jesus, limpou o defensor e finalizou forte, de canhota, no ângulo esquerdo.

O Arsenal aumentou a diferença aos 12 minutos do segundo tempo. Após cruzamento pelo lado esquerdo, Havertz se antecipou ao marcador na área e desviou de cabeça, no contrapé do goleiro, que nada pôde fazer.