Com Botafogo e Atlético-MG, Libertadores terá quarta final entre brasileiros desde 2019

A final da Copa Libertadores desta temporada está definida. Atlético-MG e Botafogo se enfrentam na grande decisão da competição mais importante da América do Sul, no dia 30 de novembro, um sábado, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Desse modo, o torneio continental terá pela quarta vez um duelo entre brasileiros nessa fase.

O primeiro ocorreu na temporada de 2020, entre Palmeiras e Santos no Maracanã. Na ocasião, o Verdão conquistou sua segunda Copa Libertadores ao bater o Peixe por 1 a 0, com gol de Breno Lopes, no final do jogo disputado no Maracanã. O confronto, por conta da pandemia, aconteceu em janeiro de 2021.

Vale destacar que o clássico paulista marcou a primeira final entre brasilieiros desde que a Libertadores passou a ter sua final disputada em jogo único, em campo neutro.

Na temporada seguinte, em 2021, o Palmeiras voltou a decisão e conquistou o tricampeonato. O adversário foi o Flamengo, que foi derrotado por 2 a 1, após a falha icônica de Andreas Pereira e o gol de Deyverson, em Montevidéu, o Estádio Centenário. Raphael Veiga (Palmeiras) e Gabriel Barbosa (Flamengo) marcaram os outros tentos da partida.

O Flamengo voltou a final em 2022 e venceu o Athletico-PR por 1 a 0. Novamente, o decisivo Gabigol mostrou suas credenciais e marcou o gol da vitória em Guaiaquil, no Estádio Monumental, que garantiu o terceiro título de Libertadores aos cariocas. A campanha do time da Gávea foi a melhor da história da competição, com 12 vitórias e um empate, sem nenhuma derrota.

Agora, em 2024, brasileiros voltam a se enfrentar na decisão da Libertadores. Atlético-MG e Botafogo, que despacharam River Plate e Peñarol, respectivamente, medem forças em Buenos Aires.

Desde que a final de tornou em jogo único, pelo menos um brasileiro esteve presente. Fora os já citados, em 2019, o Flamengo esteve presente e bateu o River Plate por 2 a 1. Mais recentemente, em 2023, o Fluminense faturou sua primeira Libertadores vencendo o Boca Juniors por 2 a 1, no Maracanã.