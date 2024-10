CBF define arbitragem para clássico entre Corinthians e Palmeiras; veja quem apita

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quarta-feira a arbitragem do clássico entre Corinthians e Palmeiras, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) será o responsável pelo apito do jogo que acontece nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

O árbitro goiano terá como auxiliares Neuza Inês Back (Fifa/SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP), enquanto Wagner Reway (Fifa/ES) será o responsável pela arbitragem de vídeo (VAR).

Esse será o terceiro Derby do ano. No primeiro, válido pelo Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians empataram por 2 a 2, na Arena Barueri. Já no duelo pelo Brasileirão, na 13ª rodada, o Verdão venceu por 2 a 0, no Allianz Parque.

No último compromisso antes do clássico, o Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, em casa. O resultado manteve os comandados de Abel Ferreira na segunda posição, com 61 pontos, a três de distância do líder Botafogo. O Timão, por sua vez, venceu o Cuiabá, por 1 a 0, fora de casa, na última rodada.

A equipe de Ramón Díaz ocupa o 15° lugar na tabela, com 35 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, primeiro time no Z4. Antes do Derby, o Corinthians ainda tem compromisso pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Racing, nesta quinta-feira, às 21h30.