Cássio exalta trabalho de Diniz no Cruzeiro e comenta possível final contra o Corinthians

O Cruzeiro está garantido na grande final da Copa Sul-Americana. Pela partida de volta das semifinais, o time mineiro venceu o Lanús por 1 a 0 (2 a 1), na noite desta quarta-feira, no Estádio Ciudad de Lanús, com gol de Kaio Jorge no final do segundo tempo. Cássio, goleiro do Cabuloso, exaltou a dedicação da equipe e pregou confiança ao trabalho de Fernando Diniz.

"Glória a Deus por esse momento, pelo trabalho e dedicação de todos. A gente, mesmo que os resultados não estavam vindo, viemos para o jogo com total confiança no trabalho, no grupo e em tudo, fizemos uma grande partida e saímos feliz com esse resultado. Quero ressaltar também o departamento médico do Cruzeiro, o doutor Sérgio, toda a fisioterapia, o Edu, que conseguiram me deixar apto e pronto para essa decisão", afirmou Cássio à Paramount.

"A gente sabe que o trabalho do Diniz as vezes demora um pouco. Os times que ele trabalhou demoram um pouco para acontecer. Eu não via a equipe jogando tão mal, eu via a equipe criando, mas não conseguindo definir os jogos e, muitas vezes, tomando gol por desatenção. Então, hoje consegumos fazer uma grande partida, uma resposta", complementou.

O Cabuloso retorna a uma decisão de competição sul-americana após 15 temporadas. A última havia sido a derrota para o Estudiantes, pela Copa Libertadores de 2009. A partida também marcou a primeira vitória de Fernando Diniz à frente da equipe, depois de sete partidas (um triunfo, quatro empates e duas derrotas). Cássio também comentou o possível reecontro contra o Corinthians na final da competição internacional.

"É difícil, né? Tem uma grande partida agora entre Racing e Corinthians. Vamos ver o que o destino vai nos proporcionar no futuro", disse o arqueiro.

Kaio Jorge, autor do gol da vitória também celebrou a vaga na decisão e ressaltou sua dedicação.

"Graças a Deus. No momento que meus companheiros precisam de mim, eu estou sempre focado e buscando aprimorar meu trabalho de finalização no treinamento. Hoje, mais uma fez foi oportunismo, a bola sobrou para mim e eu estava bem posicionado para concluir a gol", disse o atacante.

"Em aspecto mental e físico, a gente se superou. Técnicamente também fizemos uma boa partida. A gente saiu com 1 a 1 lá, mas a nossa equipe sabia que era superior a eles, jogando bola e hoje foi diferente, controlamos bem a partida", finalizou Kaio Jorge.

Agora, o Cruzeiro aguarda o vencedor do duelo entre Racing e Corinthians, do outro lado da chave. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, no El Cilindro, a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo de ida, na Neo Química Arena, acabou em 2 a 2, com dois tentos de Yuri Alberto.