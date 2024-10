Cássio se esquiva sobre possível reencontro com Corinthians e avalia Diniz

Do UOL, em São Paulo

O goleiro Cássio evitou projetar um reencontro com o Corinthians na final da Copa Sul-Americana após brilhar na classificação do Cruzeiro sobre o Lanús, nesta quarta-feira (30).

É difícil... Eles têm uma grande partida agora contra o Racing. Vamos ver o que o destino vai nos proporcionar no futuro. Cássio, ao Paramount+

Cássio brilha e comenta trabalho de Diniz

Cássio foi fundamental para a classificação cruzeirense na Argentina. Após o 1 a 1 na ida, o Cruzeiro venceu o Lanús por 1 a 0 e avançou à sua primeira final da Copa Sul-Americana.

O camisa 1 fez dois milagres quando o jogo ainda estava 0 a 0. O goleiro brilhou ao defender chute de Boggio cara a cara e, depois, espalmar com a ponta dos dedos bomba de Marcelino Moreno de fora da área — a bola pegou no travessão em seguida.

Cássio comentou o trabalho de Fernando Diniz após a classificação. O triunfo foi o primeiro do Cruzeiro sob o comando do técnico, que tinha quatro empates e duas derrotas nos jogos anteriores.

A gente sabe que o trabalho do Diniz demora um pouco [para engrenar]. Eu não via a equipe jogando tão mal, via o time criando e não conseguindo definir os jogos. Tomávamos gol por desatenção. Hoje conseguimos fazer uma grande partida, demos uma resposta muito boa. Isso é trabalho.

O Cruzeiro agora espera por Corinthians ou Racing na final. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (31), na Argentina, após o 2 a 2 na ida. A decisão acontecerá no dia 23 de novembro, no estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR).