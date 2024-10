Brighton x Liverpool: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Liga Inglesa

Brighton e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, no American Express Stadium, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela ESPN através da plataforma de streaming Disney +.

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

Ambos os times entraram na Copa da Liga Inglesa na terceira fase. O Liverpool eliminou e goleou o West Ham, por 5 a 1, enquanto o Brighton superou o Wolverhampton, por 3 a 2, para avançar na competição.

O Liverpool vem de um empate com o Arsenal, por 2 a 2, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Inglês. O Brighton conquistou o mesmo resultado, novamente com o Wolverhampton, também pelo torneio por pontos corridos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brighton

Steele; Lamptey, Van Hecke, Igor Júlio e Estupiñán; Adingra, Moder, Wieffer e Mitoma; Enciso e Ferguson.



Técnico: Fabian Hurzeler

Liverpool

Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Quansah e Tsimikas; Endo, Gravenberch e Szoboszlai; Salah, Nuñez e Gakpo



Técnico: Arne Slot

ARBITRAGEM

Não divulgada.