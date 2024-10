Brasileira é contratada por equipe da Red Bull para programa da Fórmula 1

A partir de 2025, o BRB Fórmula 4 Brasil terá mais uma representante na F1 Academy, a competição feminina promovida pela FIA em busca de novos talentos. A catarinense Rafaela Ferreira, de 19 anos, foi anunciada na manhã desta quarta-feira como integrante do programa Visa Cash App RB Academy, iniciativa ligada à equipe oficial da Red Bull na principal categoria do automobilismo.

Atualmente em seu segundo ano na Fórmula 4 Brasil, Rafaela destacou-se na categoria por quebrar recordes: em 2023, tornou-se a primeira mulher a subir ao pódio e, em 2024, conquistou a primeira vitória feminina no campeonato certificado pela FIA.

Com duas vitórias em seu currículo, incluindo uma recente na etapa da Argentina, disputada ainda em outubro, a piloto da equipe TMG Racing firmou-se como uma promessa no automobilismo. Agora, ela se junta a Aurélia Nobels como a segunda representante da F-4 brasileira na F1 Academy.

"Esta oportunidade representa um grande avanço na minha carreira e é um sonho realizado fazer parte de uma equipe tão talentosa. Estou determinada a dar o meu melhor e alcançar grandes resultados. Embora seja um novo desafio, estou confiante de que teremos sucesso juntos. Já estou me preparando e ansiosa para o próximo ano!", disse Rafaela.

"Ficamos impressionados com o desempenho de Rafaela nesta temporada e estamos muito satisfeitos em recebê-la na equipe e trabalhar com ela na F1 Academy em 2025. Rafaela tem grande talento e potencial e já se consolidou como uma vencedora de corridas no Brasil. Estou ansiosa para apoiar seu desenvolvimento e estou animada para ver o que a próxima temporada trará", afirmou Sarah Harrington, gerente do programa Red Bull Academy.

Enquanto se prepara para a nova etapa na carreira, Rafaela segue competindo na F-4 Brasil. A catarinense ocupa a quarta colocação, com 148 pontos.