Botafogo perde do Peñarol, mas vai à inédita final da Libertadores para pegar o Atlético-MG

O Botafogo está na primeira final de Libertadores da sua história. Os alvinegros perderam por 3 a 1 para o Peñarol-URU, nesta quarta-feira, em Montevidéu, mas ficaram com a vaga na decisão pela vantagem construída no duelo de ida. O agregado ficou em 6 a 3.

O Peñarol abriu o placar no primeiro tempo, com Baez. Na etapa final, novamente Baez marcou o segundo para os uruguaios. Nos minutos finais, Almada fez o gol do Botafogo e viu os donos da casa chegarem ao terceiro, com Batista.

O Botafogo vai enfrentar o Atlético-MG na final da Libertadores. A partida será no dia 30 de novembro, um sábado, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

O JOGO

O Peñarol começou a partida pressionando o Botafogo. Os uruguaios criaram a primeira chance com um minuto, com Leo Fernandez. Só que o meia mandou pela linha de fundo. Depois, Baez aproveitou lançamento e finalizou perto do gol.

O Botafogo não conseguia sair da marcação dos donos da casa e seguia sofrendo com a pressão. O Peñarol voltou a chegar com perigo em duas oportunidades. Em ambas, os uruguaios mandaram para fora.

Os alvinegros criaram sua primeira chance aos 21 minutos. Alex Telles cobrou falta e quase acertou o ângulo de Aguerre. O lance animou os alvinegros, que voltaram a chegar com perigo com Savarino.

No entanto, o Peñarol se manteve no ataque e abriu o placar aos 30 minutos. Baez acertou belo chute de fora da área, sem chance para John.

O gol fez os donos aumentarem a pressão. O Peñarol quase marcou o segundo aos 32 minutos. Após escanteio, Rodríguez cabeceou na trave.

O Botafogo conseguiu impedir novos lances de perigo durante um período. Nos minutos finais, os uruguaios voltaram a pressionar, mas viram os alvinegros manterem a boa vantagem no confronto até o intervalo.

Após o fim da etapa inicial, o goleiro Aguerre deu um pisão em John, quando as duas equipes estavam saindo do gramado e acabou expulso.

No segundo tempo, com a vantagem numérica, o Botafogo passou a controlar melhor a partida. Os alvinegros quase empataram aos sete minutos, com Marlon Freitas. O volante chutou da entrada da área, sobre o travessão.

Os cariocas chegaram a ter um pênalti assinalado pelo árbitro. No entanto, o chileno Piero Maza foi chamado pelo VAR e anulou o lance.

Quando o Botafogo tinha a posse de bola, o Peñarol chegou ao segundo gol, aos 20 minutos. Mais uma vez, Baez acertou belo chute, sem chance para John.

Para piorar, o Botafogo ficou com dez jogadores aos 24 minutos. Mateo Ponte entrou na vaga de Vitinho, mas recebeu dois cartões amarelos em duas jogadas seguidas.

O Peñarol passou a rondar a área, mas viu o Botafogo quase marcar aos 33 minutos, com Marlon Freitas. O volante foi lançado na área, mas chutou em cima de De Amores.

Na parte final, o Botafogo conseguiu manter a posse de bola e garantiu a classificação aos 42 minutos. Em avanço rápido, Almada tabelou com Marlon Freitas e recebeu passe para apenas empurrar para a rede. O Peñarol ainda teve força para fazer o terceiro, com Batista.

FICHA TÉCNICA



PEÑAROL-URU 3 X 1 BOTAFOGO

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (Uruguai)



Data: 30 de outubro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Piero Maza (Chile)



Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e Miguel Rocha (Chile)



VAR: José Cabero (Chile)



Cartões amarelos: Sosa (Peñarol); Bastos, Vitinho, Almada e Matheus Martins (Botafogo)



Cartões vermelhos: Aguerre (Peñarol); Mateo Ponte (Botafogo)

GOLS



PEÑAROL: Baez, aos 30min do primeiro tempo e 20min do segundo tempo; Batista, aos 43min do segundo tempo



BOTAFOGO: Almada, aos 42min do segundo tempo

PEÑAROL: Washington Aguerre, Pedro Milans (Avenatti), Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera (Hernández); Rodrigo Pérez, Damián García (De Amores), Leo Fernández e Jaime Baez; Leonardo Sequeira (Sosa) e Maxi Silvera (Batista)



Técnico: Diego Aguirre

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), Adryelson, Bastos (Allan) e Alex Telles; Danilo Barboza, Marlon Freitas e Tchê Tchê (Eduardo); Matheus Martins (Almada), Tiquinho Soares e Jefferson Savarino (Alexander Barboza)



Técnico: Artur Jorge