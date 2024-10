Bahia tem quantos pontos no Brasileirão? Veja desempenho nas 10 últimas rodadas

O Bahia sofre com uma queda de desempenho na parte final da temporada 2024. O que foi feito pelo time nos últimos 10 jogos traz um clima de preocupação para a torcida e a diretoria em função das metas para o ano que vem - com o sonho de uma vaga na Libertadores.

Neste período, o aproveitamento é de apenas 26,7%. O Bahia apresenta uma campanha de 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. E o saldo é negativo: o ataque marcou 14 gols e a defesa sofreu 21.

Na parte ofensiva, segundo dados do SofaScore, o ataque conseguiu criar 21 grandes chances para balançar as redes adversárias, mas desperdiçou 18 delas. O time está marcando um gol a cada 15 arremates.

A queda de desempenho causou a eliminação do Bahia na Copa do Brasil, diante do Flamengo nas quartas de final, e ainda a queda na classificação do Brasileirão. O time perdeu o quinto lugar e agora está na sétima posição, com 46 pontos, cinco atrás do São Paulo, sexto colocado.