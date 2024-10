Atlético-MG define preços e venda de ingressos para volta da final da Copa do Brasil

O Atlético-MG anunciou, nesta quarta-feira, que as vendas de ingressos para o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, na Arena MRV, começam nesta quinta-feira. A partida está marcada para o dia 10 de novembro, domingo, às 16 horas (de Brasília).

Nesta quinta-feira, as vendas de ingressos começam às 11 horas para sócios torcedores do Atlético-MG. A venda para o público geral acontece apenas às 22 horas, ainda na quinta-feira. Para efetuar a compra, é obrigatório cadastro na GaloID, que pode ser feito pelo aplicativo SuperApp ou no site galoid.com.br.

?? #Galo x Flamengo: a primeira decisão de Copa da @ArenaMRV! Começa amanhã, às 11h, a venda de ingressos para o jogo de volta da final da Copa Betano do Brasil, marcado para o dia 10/11! Juntos, vamos lutar pela conquista na nossa casa, Massa! ? https://t.co/8XK7PHXcah

??... pic.twitter.com/IJ7JichA4l ? Atlético (@Atletico) October 30, 2024

As entradas serão vendidas através do site ingressos.galonaveia.com.br. As vendas nas bilheterias do estádio serão realizadas apenas no dia 8 de novembro, das 11h às 18h, e no dia 10, das 13h às 16h15, mediante disponibilidade. Para a decisão da Copa do Brasil, a biometria facial não será necessária na hora de comprar os ingressos e acessar a Arena MRV.

Os preços variam entre R$ 510,00 (setor Inter Sul) e R$ 1.763,00 (setor Brahma Leste Premium).

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil acontece neste domingo, às 16 horas, no Maracanã. O Atlético-MG briga pelo tricampeonato, enquanto o Flamengo busca sua quinta taça da competição.