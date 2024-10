Abel Ferreira completa quatro anos como técnico do Palmeiras e se declara: "Um orgulho fazer parte"

No dia 30 de outubro de 2020 o Palmeiras anunciava a contratação do técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica. Nesta quarta-feira, em 2024, a comissão portuguesa completa quatro anos à frente do Verdão, com dez títulos conquistados no período. Através de suas redes sociais, Abel celebrou a data e fez uma declaração ao clube e aos torcedores.

"É verdade, o tempo passa rápido. O que no início pensava que poderiam ser quatro meses viraram quatro anos. Este clube que possui a melhor e mais exigente torcida, e eu sei bem disso, que vai, desde quem frequenta o Allianz Parque até quem mora a quilômetros de distância e acompanha o Palmeiras como pode. Já fui de Norte a Sul deste país continental e em toda parte recebi o carinho da Família Palmeiras", disse o treinador.

"Ao longo desta jornada, já choramos juntos, já perdemos juntos, mas, principalmente, já ganhamos juntos. Agradeço de coração a todos que me ajudaram nestes quatro anos. Em especial, como tinha que ser, aos nossos jogadores, de forma carinhosa, à minha família e também à minha comissão técnica, a cada um dos funcionários da Academia de Futebol, a cada membro da direção. E, como tinha que ser, a cada um dos mais de 16 milhões de torcedores palmeirenses. O meu muito obrigado. É uma honra e um orgulho tremendo fazer parte deste clube. Obrigado por tudo e obrigado por tanto. Avanti Palestra", seguiu.

Abel chegou ao clube para substituir Vanderlei Luxemburgo, que havia deixado o cargo há alguns dias. O português fez sua estreia à beira do gramado seis dias depois do anúncio. No dia 5 de novembro de 2020, o Palmeiras entrou em campo para jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Allianz Parque.

Ao todo, Abel e sua comissão somam 313 jogos, com 181 vitórias, 77 empates e 55 derrotas, além de dez títulos. Com essas taças, o treinador português está igualado a Oswaldo Brandão como treinador com mais conquistas pelo clube. Ele tem três Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Desde que chegou ao clube, levantou pelo menos uma taça por temporada. Depois de vencer o Estadual em 2024, Abel comanda a equipe na briga pelo tricampeonato brasileiro. O Verdão é o atual vice-líder, com 61 pontos, três atrás do líder Botafogo.

O treinador agora prepara o Palmeiras para o compromisso da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece na segunda-feira. O Verdão vai até a Neo Química Arena para duelo contra o Corinthians, marcado para às 20 horas (de Brasília).

"Palavras nunca serão suficientes para exprimir o tamanho das emoções que vivemos, ao logo destes 4 anos, aqui, no Palmeiras, junto de todos vós! É um orgulho que não me cabe no peito pertencer a esta Família Palmeiras!



Serei para sempre um de vocês. Quero deixar só um singelo e emocionado obrigado, do fundo do meu coração, e um abraço especial a cada um dos que se juntou a nós nesta jornada incrível! Avanti Palmeiras sempre!", finalizou Abel em sua publicação.