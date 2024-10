Abel e comissão recebem homenagem do Palmeiras por quatro anos de clube: "Momentos inesquecíveis"

O técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica foram homenageados pelo Palmeiras nesta quarta-feira, antes do treino na Academia de Futebol, pelos quatro anos de trabalho à frente do clube. A comissão portuguesa foi anunciada pelo Verdão no dia 30 de outubro de 2020, ainda em meio à pandemia do covid-19.

Abel, os auxiliares João Martins, Vitor Castanheira e Carlos Martinho, além do observador técnico Tiago Costa receberam das mãos da presidente Leila Pereira e do vice-presidente Paulo Buosi quadros em alusão à marca alcançada. A mandatária exaltou o trabalho da comissão.

"É um momento extremamente especial para fazer mais do que uma homenagem, mas sim um agradecimento. É uma comissão técnica que vem fazendo história no nosso clube. Muito obrigado por tudo que vocês conquistaram e ainda vão conquistar conosco. Foram tantas emoções e momentos inesquecíveis. Passamos momentos de extrema felicidade e outros difíceis, mas, o mais importante: sempre juntos. Somos profundamente gratos, e que a permanência de vocês seja eterna enquanto dure. E vai durar bastante", declarou Leila Pereira.

Tarde de homenagem à comissão técnica de Abel Ferreira na Academia de Futebol! ? O treinador e seus auxiliares foram presenteados pela presidente Leila Pereira e pelo vice Paulo Buosi com quadros comemorativos pela marca de 4 anos de trabalho à frente do Verdão ?... pic.twitter.com/ekpYHBxOgz ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 30, 2024

O técnico português chegou ao Palmeiras para assumir o cargo após a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo. Antes de assinar contrato com o Verdão, Abel estava no PAOK, da Grécia, e também teve passagens por Sporting e Braga, ambos de Portugal. Abel exaltou o período à frente do Palmeiras.

"É o clube onde estou há mais tempo, pois sou um homem de projetos. São 18 anos de casamento e dez de namoro, se juntar dá quase 30 anos com a minha esposa. No futebol também foi isso. São poucos clubes (como jogador): Penafiel, Vitória de Guimarães, Braga e Sporting. Como treinador, idem: Sporting, Braga, PAOK e Palmeiras, o que estou há mais tempo"

Em quatro anos de trabalho, Abel comandou o Palmeiras nas conquistas de são três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

"Há gente que acredita no destino. Outros, que traçamos nossos próprios destinos. Eu acredito no feeling, na ambição, nos sonhos, sempre de olhos bem abertos. Quando atravessamos o Atlântico para vir a esse desafio, em um clube tão vencedor como o Palmeiras, foi um orgulho. Passam flashes espetaculares, o primeiro dia que chegamos aqui, com máscaras, a forma como fomos recebidos e como rapidamente nos conhecemos, passando ao gol no Maracanã. Até hoje muitas coisas se passaram, muitas alegrias, tristezas também, porque fazem parte do futebol, mas há uma coisa que ponho acima de tudo e de todos, que são todos os jogadores que passaram por mim desde o primeiro dia. Sem eles, esses quatro anos seriam impossíveis", declarou Abel.

Entre os momentos importantes no clube, treinador também lembrou da homenagem que recebeu da torcida palmeirense com um mosaico feito na final do Campeonato Paulista desta temporada.

"Há imagens que ficam gravadas na cabeça e uma foi a homenagem dos nossos torcedores com a caravela e a imagem da bandeira portuguesa no estádio. Foi extraordinário. Não tenho palavras para descrever a emoção que senti no momento. Muito obrigado a todos os torcedores, nunca pensei ser tão bem recebido e acarinhado fora do meu país como fizeram comigo", finalizou.