Vôlei Renata vence Apan Blumenau no tie-break e se mantém entre os líderes da Superliga

O Vôlei Renata conquistou sua segunda vitória seguida na Superliga Masculina. Na noite desta terça-feira, no Ginásio do Taquaral, em Campinas, os comandados do técnico Horacio Dileo derrotaram a Apan Blumenau no tie-break, por 3 a 2 (31/29; 15/25; 19/25; 25/10 e 15/08), pela segunda rodada da competição nacional.

Com o resultado, o Vôlei Renata se mantém na parte de cima da classificação, entre os líderes, com cinco pontos. Foi a sexta vitória seguida dentro de casa na temporada. O próximo compromisso da equipe de Campinas será contra Suzano, nesta sábado, às 21h30 (de Brasília), na Arena Suzano, na Grande São Paulo.

O ponteiro Adriano levou o troféu Viva Vôlei de melhor em quadra. Após a partida, o jogador destacou a competitividade da Superliga, mas valorizou a força do grupo na vitória desta terça-feira.

"Esse ano não tem jogo fácil. Eles trabalham, a gente também, na hora do vamos ver, eles nos colocaram em dificuldade e a gente conseguiu sair melhor desses momentos. O vôlei é coletivo e a força do nosso grupo acabou fazendo a diferença", comentou o ponteiro, que levou seu segundo troféu de melhor do jogo.

O maior pontuador do confronto foi o oposto Bruno Lima, que terminou com 23 acertos, sendo três no saque e um em bloqueio. Logo atrás veio o ponteiro Adriano, com 20. Judson, que fez três pontos no block, finalizou o jogo com dez. Léo e Maurício Borges vieram do banco de reservas no decorrer da partida e contribuíram com quatro e sete, respectivamente.

"Foi um jogo muito difícil para nós. Acho que começamos um pouco lento, procurando o ritmo de jogo, mas a partir do quarto set conseguimos nos soltar. Estou feliz pelo que fizemos hoje. Foi fundamental a concentração no quarto e no quinto set, entramos da mesma forma e fomos felizes", concluiu Adriano.