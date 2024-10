Talles Magno avalia reta final do Corinthians: 'Cada jogo é uma decisão'

Atacante do Corinthians, Talles Magno falou sobre a sequência do final desta temporada do Timão e importância dos próximos confrontos da equipe alvinegra.

O que aconteceu

Talles Magno comentou sobre a importância da vitória sobre o Cuiabá e como devem ser os próximos compromissos do Corinthians na temporada: "É uma semana muito importante. Cada jogo nosso é uma final, como hoje. Quinta é uma final e na segunda-feira também vai ser. Então, eu acho que a gente vai lidar todo jogo como uma final até o resto da temporada", disse o atleta, em zona mista após o duelo.

O atacante disse ainda sobre sua presença em diversas áreas do campo, e que pode atuar onde for necessário: "Estou sendo um jogador muito versátil dentro de campo, eu gosto de jogar aberto, de centroavante, por dentro. Então onde me por, eu acho que vou me sentir bem. Eu acho que está funcionando".

O camisa 43 também relatou sobre a relação com Memphis durante os treinos e jogos pelo Timão, e comentou sobre tranquilidade de lidar com o astro holandês: "O Memphis é um cara espetacular, né? Muito gente boa, porque, por mais que ele seja jogador internacional, ele é muito tranquilo. Ele está fazendo aula de português, mas eu também falo inglês, então nossa comunicação é um pouco mais fácil. Acho que casou o jogo dele com o meu, de jogar um perto do outro".