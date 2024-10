Santos publica vídeo em agradecimento e convoca torcida para jogos da reta final da Série B

O Santos demonstrou toda sua gratidão à torcida nesta terça-feira. O Peixe publicou um vídeo nas redes sociais em que alguns de seus principais jogadores, como Diego Pituca, Gabriel Brazão e Luan Peres, agradecem aos torcedores pelo apoio e os convocam para os últimos jogos da equipe em casa nessa reta final da Série B.

"Em todos os momentos da nossa história, nos bons e nos ruins, a nação santista esteve ao nosso lado. Não existem palavras que resumam o tamanho da importância de vocês e da nossa gratidão. Sábado teremos a nossa penúltima batalha em casa. O penúltimo Alçapão da temporada. Pra cima deles!", escreveu o clube nas redes sociais.

O vídeo publicado pelo Santos mostra imagens da torcida enquanto Pituca, Brazão e Luan Peres agradecem pelo apoio recente dos torcedores, que seguiram firmes mesmo com a disputa da Segunda Divisão nacional e os altos e baixos recentes da equipe.

"Nação Santista, queremos dizer: muito obrigado pelo apoio e dedicação de vocês até aqui. Sábado temos mais uma batalha na nossa casa. É a reta final para voltarmos ao nosso devido lugar. Estamos juntos no mesmo objetivo, sabendo que vocês sempre, sempre estarão lá. É pela camisa, pela torcida, pela nossa honra. Vamos, Santos!", disseram os jogadores.

Segundo dados da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Santos está muito próximo de confirmar o acesso à elite do futebol nacional. Atual líder da Série B com 62 pontos, o Alvinegro Praiano tem 99,1% de possibilidades de acesso.

E o Peixe pode garantir o acesso já na próxima rodada. Para isso, a equipe precisa vencer o Vila Nova neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, e ainda contar com um tropeço do Ceará, que recebe o Avaí, no domingo, às 18h30.

Além disso, o Santos ainda necessita que o Operário-PR também perca pontos, seja no embate com o Goiás, nesta terça-feira, pela 34ª rodada, ou diante do Sport, na segunda, pela 35ª.