Guedes no Corinthians? Atacante virou o 'cara' no Qatar; veja desempenho

O Corinthians colocou o nome de Róger Guedes em pauta em uma possível parceria com a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube, visando a chance de repatriar o atacante de 28 anos.

Guedes pós-saída

O jogador saiu do alvinegro em agosto do ano passado rumo ao Al-Rayyan, um dos maiores times do Qatar. Ele assinou contrato até 2027.

Guedes chegou com status de intocável e correspondeu em pouco tempo: nas dez primeiras rodadas da temporada local, marcou sete gols e deu outras quatro assistências.

Róger Guedes é o principal jogador do Al-Rayyan Imagem: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

A equipe qatari acabou a temporada 23-24 como vice-campeã e com o ex-corintiano como artilheiro máximo, com 23 gols — Achraf Bencharki veio na sequência, com 14.

Os últimos meses de Guedes também foram inspirados. Nos últimos 30 dias, por exemplo, ele balançou as redes cinco vezes em cinco partidas: um na Champions Asiática, contra o Al-Nassr, e outros quatro em torneios nacionais.

Ao todo, o atleta tem 32 gols em 39 duelos pelo Al-Rayyan, uma média de mais de 0,8 gol por jogo.

Volta triunfal?

A diretoria do Corinthians avalia priorizar o atacante como o nome preferido a levar ao patrocinador. O presidente Augusto Melo gosta bastante de Guedes e possui uma relação considerada amigável com o seu agente, Paulo Pitombeira.

Apesar do interesse, não houve nenhuma negociação até o momento. O nome do jogador faz parte de uma avaliação interna quando a pauta é um jogador midiático a ser pedido ao patrocinador — caso a empresa aceite disponibilizar uma verba exclusiva para tal finalidade.

A Esportes da Sorte vê com carinho essa possibilidade porque está satisfeita com o retorno midiático de Memphis Depay. Além disso, o fato do Corinthians apoiar a parceira publicamente em um momento difícil, com investigação sofrida e falta de regularização, estreitou a relação entre clube e empresa.