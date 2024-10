Retomando boa fase, Lucas busca igualar temporada mais artilheira no São Paulo

Na noite do último sábado, o São Paulo ficou apenas no empate contra o Criciúma, em 1 a 1, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Heriberto Hulse. Peça chave do Tricolor, Lucas Moura não teve uma de suas atuações mais brilhantes, mas ainda assim somou bons números na partida.

O camisa 7 do São Paulo tem essa reta final de temporada para tentar recuperar o protagonismo que já apresentou no clube em outros momentos. E voltando a acumular boas atuações, ainda pode alcançar um objetivo pessoal dentro do clube.

Após ter sido questionado pela torcida por atuações que deixaram a desejar nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, contra Botafogo e Atlético-MG, respectivamente, Lucas vem retomando a boa fase. Com isso, ele pode igualar sua temporada mais artilheira com a camisa do São Paulo.

Em termos de números, a temporada de Lucas está longe de ser ruim. O atacante disputou 41 partidas neste 2024, marcou 12 gols e ainda distribuiu oito assistências, somando 20 participações em gols.

O ano mais goleador do camisa 7 no São Paulo foi 2012, ainda em sua primeira passagem pelo clube. Na época, o jogador entrou em campo em 60 jogos, balançando as redes 16 vezes e distribuindo 14 passes para gols. Já em 2011, ele fez 13 gols em 43 partidas. Dessa forma, ele vive, neste momento, a sua terceira temporada mais artilheira no time.

Desse modo, se quiser igualar a sua temporada com mais gols vestindo a camisa tricolor, Lucas precisará ir às redes mais quatro vezes. Caso consiga marcar mais cinco vezes, chegaria aos 17 gols e faria seu ano mais artilheiro com as cores de seu time do coração.

Já a temporada com mais gols de toda a carreira de Lucas foi 2016/2017, quando o jogador ainda defendia o Paris Saint-Germain. Na ocasião, ele anotou 19 gols e ainda contribuiu com 11 assistências, sendo um dos destaques daquele PSG.

Lucas Moura ainda terá mais sete partidas em 2024 para tentar alcançar sua temporada mais goleadora com a camisa do São Paulo. Nessa reta final de Brasileirão, o Tricolor encara Bahia, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Juventude e Botafogo.

Com Lucas à disposição, o São Paulo só volta aos gramados na próxima semana. O Tricolor visita o Bahia na próxima terça-feira (05), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fontr Nova, pela 32ª rodada da Série A.