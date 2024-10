Resultados da NBA: Celtics e Cavs vencem a quarta seguida e lideram o Leste

A NBA teve uma rodada recheada nesta segunda-feira com 11 partidas. Destaque para o atual campeão Boston Celtics e o Cleveland Cavaliers, que seguem imbatíveis e lutam pela liderança na Conferência Leste.

Os Celtics conquistaram a quarta vitória e mantiveram a invencibilidade na temporada. A vítima foi o Milwaukee Bucks, em um clássico entre favoritos da Conferência Leste. Na vitória em casa por 119 a 108, o ala Jaylen Brown brilhou pelo atual campeão da NBA com 30 pontos.

O Cleveland Cavaliers é outro time que alcançou o recorde de quatro vitórias ao bater o New York Knicks fora de casa por 110 a 104. Inspirado, o armador Darius Garland liderou os Cavs com cinco arremessos certeiros da linha dos três - terminou o duelo com 34 pontos.

Na Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers perdeu a sua invencibilidade na temporada. Em um duelo equilibrado, acabou derrotado pelo Phoenix Suns 109 a 105. A equipe da Califórnia iniciou o último período com 7 pontos de vantagem e, apesar dos 29 pontos de Anthony Davis, não soube jogar os momentos decisivos, sofrendo a virada. Do lado da franquia do Arizona, Devin Booker fez 33 pontos, enquanto Kevin Durant marcou outros 30.

Veja todos os jogos da rodada:



Orlando Magic 119 x 115 Indiana Pacers



Atlanta Hawks 119 x 121 Washington Wizards



Boston Celtics 119 x 108 Milwaukee Bucks



Miami Heat 106 x 98 Detroit Pistons



New York Knicks 104 x 110 Cleveland Cavaliers



Toronto Raptors 125 x 127 Denver Nuggets



Memphis Grizzlies 123 x 126 Chicago Bulls



San Antonio Spurs 101 x 106 Houston Rockets



Dallas Mavericks 110 x 102 Utah Jazz



Phoenix Suns 109 x 105 Los Angeles Lakers



Sacramento Kings 111 x 98 Portland Trail Blazers.