Quando Alisson volta? Volante treina sem restrições após lesão no São Paulo

Quando Alisson volta? Essa é uma das perguntas que os torcedores do São Paulo mais têm feito. A reapresentação do elenco nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, entretanto, pode trazer uma resposta. Pela primeira vez o volante treinou sem restrições com o restante do grupo, participando de todo o trabalho com bola.

Alisson vinha trabalhando com a preparação física após finalizar seu processo de fisioterapia. O volante passou por uma cirurgia no tornozelo direito em julho e acreditava-se que ele não voltaria a atuar neste ano. Contrariando os prognósticos, ele agora vive a expectativa de ser relacionado novamente para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Por estar afastado dos gramados há bastante tempo, Alisson precisa recuperar ritmo de jogo. Aos poucos ele deverá evoluir com os treinamentos e, futuramente, entrando nas partidas. Justamente por isso, ele ainda pode não ser relacionado para o confronto com o Bahia, na Arena Fonte Nova, na próxima terça-feira.

O treino

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Criciúma seguiram um cronograma específico de trabalho, com carga reduzida. Esse grupo participou de trabalhos de posse de bola e exercícios físicos intermitentes.

O lateral esquerdo Patrick, que se recupera de uma fratura na clavícula direita, tem aprimorado a forma física, mas integrou essa atividade ao lado dos titulares do São Paulo na partida do último sábado em Santa Catarina.

Os demais jogadores realizaram uma partida de 11 contra 11 em campo reduzido, de cerca de 70 metros de extensão.

Bobadilla, poupado contra o Criciúma por causa de dores no músculo adutor direito, fez um trabalho individual no campo supervisionado pela preparação física. Michel Araújo, que se recupera de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, também se limitou a trabalhos específicos.

O elenco do São Paulo volta a trabalhar na manhã desta quarta-feira no CT da Barra Funda, seguindo sua preparação para o confronto direto que terá com o Bahia de Rogério Ceni por uma vaga na próxima Libertadores.