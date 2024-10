Qual a chance de acesso do Santos para a Série A? Veja os números da UFMG

O Santos deu um passo importante para confirmar o acesso à Série A do Brasileirão com a vitória sobre o Ituano fora de casa. O Peixe chegou a 62 pontos e abriu oito de diferença em relação ao Ceará, atual quinto colocado da Série B. Segundo estudo da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a equipe paulista está muito próxima de voltar à elite.

Líder da classificação com 62 pontos, o Santos tem 99,1% de possibilidades de acesso. Sport (91,9%), Mirassol (90,5%) e Novorizontino (78%) também estão muito perto de integrar a elite em 2025.

Acesso na próxima rodada?

O Santos pode garantir o retorno à primeira divisão no sábado. Para isso, precisa vencer em casa o Vila Nova no sábado, às 16h30 (de Brasília), e contar com alguns resultados. Primeiro, um tropeço do Ceará, que recebe o Avaí, no domingo, às 18h30.

Além disso, o Santos necessita que o Operário-PR também perca pontos, seja no embate com o Goiás, nesta terça-feira, pela 34ª rodada, ou diante do Sport, na segunda, pela 35ª.