Palmeiras entra em acordo com o Juventude por repasse da venda de Kauan Santos a time dos Emirados Árabes

O Palmeiras se acertou com o Juventude pelo pagamento da dívida que tinha com o clube gaúcho pela venda do atacante Kauan Santos para o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. A negociação aconteceu em fevereiro deste ano e o time paulista vinha sendo cobrado pelos gaúchos por um repasse do negócio.

Na transferência de Kauan para o Palmeiras, as equipes acordaram que o Juventude teria direito a 30% dos direitos de uma venda futura, o que acabou se concretizando no início deste ano. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A negociação de Kauan Santos com a equipe árabe girou em torno de 2 milhões de dólares (quase R$ 10 milhões na cotação da época), além de 1 milhão de dólares (R$ 4,97 milhões) estabelecido em bônus por metas atingidas na equipe estrangeira. O Verdão manteve, ainda, 35% dos direitos econômicos do jogador.

Kauan Santos chegou ao Palmeiras em 2015, quando tinha 11 anos, vindo do Juventude. O jogador teve destaque no sub-20, categoria pela qual disputou 76 jogos e marcou 22 gols. Nessa categoria, conquistou duas Copinhas (2022 e 2023), um Campeonato Brasileiro (2022), uma Copa do Brasil (2022) e dois Campeonatos Paulistas (2021 e 2023).

A Cria da Academia, inclusive, chegou a ter uma única chance na equipe profissional, em 2023.