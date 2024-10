Milan é superado pelo líder Napoli e perde chance de ingressar no G4 do Italiano

Nesta terça-feira, em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebeu o líder Napoli no San Siro, perdeu por 2 a 0 e não aproveitou a chance de entrar no G4 da competição. Lukaku e Kvaratskhelia balançaram as redes para a equipe visitante.

Com o resultado, o Milan permaneceu com 14 pontos, na oitava colocação, e desperdiçou a oportunidade de ingressar na zona de classificação à Liga dos Campeões da próxima temporada. Caso vencesse, ficaria na quarta posição, com 17 somados. Já o Napoli chegou aos 25 pontos, na ponta da tabela.

O Milan volta aos gramados no próximo sábado, às 16h45 (de Brasília), quando visita o Monza, no Estádio Brianteo. No domingo, às 8h30, o Napoli recebe a Atalanta, no Estádio Diego Armando Maradona. Ambos os duelos serão válidos pela 11ª rodada.

O placar foi inaugurado pelo Napoli logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Após dominar do meio de campo, Zambo Anguissa encontrou lançamento em Lukaku, que dominou na área, ganhou do marcador na força física e arrematou cruzado para marcar.

Aos 43 minutos da etapa inicial, o Napoli ampliou a vantagem. Kvaratskhelia recebeu pela ponta esquerda, cortou o marcador na entrada da área e finalizou forte de perna direita, sem chances para o goleiro Maignan, que nada pôde fazer.

Confira os outros resultados do Italiano nesta terça-feira

Cagliari 0 x 2 Bologna



Lecce 1 x 0 Verona