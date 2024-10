Melo e Zverev perdem e dão adeus ao Masters 1000 de Paris nas oitavas de final

O mineiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev pararam nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris, na França. Nesta terça-feira, a dupla perdeu para os cabeças de chave 3, o indiano Rohan Bopanna e o australiano Matthew Ebden, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7-5), em 1h16min. Na segunda-feira, Melo e Zverev estrearam derrotando a forte dupla norte-americana de Austin Krajicek e Rajeev Ram.

"Hoje não deu para nós. Mais um jogo duríssimo, contra uma dupla muito sólida, classificada para o Finals. Tivemos algumas chances no segundo set, mas eles foram melhores. Não jogamos tão bem quanto ontem", lamentou Marcelo.

Os adversários quebraram logo no game inicial do primeiro set e, com essa vantagem, saíram na frente no jogo, marcando 6/4. O segundo set foi muito equlibrado, sem quebras, 6/6.

A definição ficou para o tie-break, em que o mineiro e o alemão salvaram dois match-points, antes que o indiano e o australiano fechassem em 7-5, para vencer por 7/6 (7-5) e avançar em Paris.

Foi a quinta vez na temporada que Melo e Zverev formaram parceria - jogaram também nos Masters 1000 de Indian Wells (EUA), Monte Carlo (Mônaco), Roma (Itália) e Cincinnati (EUA). Em Monte Carlo, foram vice-campeões. Melo tem dois títulos em Paris: em 2015, com o croata Ivan Dodig, e em 2017, com o polonês Lukasz Kubot. E jogou o torneio francês pela 16ª vez.