Mauro Cezar: Se Vini Jr. não ganhou a Bola de Ouro, azar da Bola de Ouro

Se Vini Jr. não ganhou a Bola de Ouro, azar do prêmio, disse o colunista Mauro Cezar Pereira, no UOL News Esporte desta terça (29).

Eu acho esse prêmio uma coisa superestimada, muito valorizada. Agora, ele dá importância, o jogador dá importância, então tem essa repercussão.

Para mim, é azar do prêmio. Se o Vinícius não ganhou o Ballon d'Or, azar do Ballon d'Or.

Mauro Cezar

Na opinião do colunista, a luta de Vini Jr. contra o racismo na Espanha pesou contra o brasileiro na premiação da France Football. Mauro Cezar destacou que o brasileiro só começou a ser chamado de "provocador" quando se insurgiu contra os insultos racistas.

Ele arrumou muitos inimigos quando não aceitou mais calado ser chamado de macaco, entre outras coisas. Ele comprou uma briga numa sociedade que tolera o racismo de uma maneira que no Brasil a gente não tolera. Essa é a questão.

Começaram a rotulá-lo como abusado, petulante, provocador, mas isso tudo vem depois que ele protestou contra o racismo. É óbvio que a luta dele contra o racismo também influencia votos de um colégio eleitoral muito questionável.

Mauro Cezar

Lavieri: Memphis é respiro de criatividade em Corinthians sem ideia formada

Memphis Depay é o respiro criativo do Corinthians, que bateu o Cuiabá e saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão, afirmou o colunista Danilo Lavieri.

O atacante holandês jogou os 90 minutos e voltou a ser decisivo, assim como na goleada sobre o Athletico-PR, na rodada anterior. As vitórias levaram o Corinthians a 35 pontos, na 15ª colocação.

Ele [Memphis] é o respiro de criatividade desse time que não tem uma ideia muito formada. O Memphis jogou a segunda partida completa, porque ele tinha jogado já contra o Racing, deve jogar de novo quinta [pela Sul-Americana] e deve jogar na segunda [contra o Palmeiras].

Vamos lembrar que ele ganhou 'folga' contra o Flamengo na Copa do Brasil porque não estava inscrito. Então, é uma boa notícia o Memphis conseguindo jogar 90 minutos de novo.

Danilo Lavieri

