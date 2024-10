Luz no fim do túnel? Como estão as recuperações de Luiz Araújo e Cebolinha

Do UOL, no Rio de Janeiro

Filipe Luís afirmou que Luiz Araújo e Everton Cebolinha já estão vendo a luz no fim do túnel na recuperação das importantes lesões que sofreram. Mas eles têm prazo otimista para retorno ao Flamengo? Em qual estágio estão? O UOL explica.

O que aconteceu

A comissão técnica tem esperança de contar só com Luiz Araújo ainda nesta temporada. O jogador, porém, tem uma previsão de retorno para o final de novembro. Até retomar o ritmo de jogo, ele só deve ficar disponível para as rodadas finais do Brasileirão, que termina em 7 de dezembro.

O caso de Cebolinha foi mais complicado, mas ele vem tendo boa recuperação. O otimismo nesse caso é porque o problema dele no tendão é menos grave que as situações de Pedro e Matias Viña. Mesmo assim, o jogador vem sendo bem avaliado internamente.

Os dois estão no estágio de atividades na academia de baixo impacto. Mesmo com alguns exercícios utilizando bola, o caminho ainda é longo. Eles precisam passar pela fisioterapia, retornar ao campo e fazer toda a parte de transição até o retorno definitivo.

O Flamengo prepara os dois para estarem 100% na pré-temporada do ano que vem. O clube ainda não sacramentou os planos, mas quer ter um período de preparação com Filipe Luís e o elenco.

Quem ainda volta neste ano com certeza é De la Cruz. O uruguaio deve demorar um mês para se recuperar da lesão na coxa e vai perder as finais da Copa do Brasil, mas não a temporada.