Lavieri: Memphis é respiro de criatividade em Corinthians sem ideia formada

Memphis Depay é o respiro criativo do Corinthians, que bateu o Cuiabá e saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão, afirmou o colunista Danilo Lavieri, no UOL News Esporte desta terça (29).

O atacante holandês jogou os 90 minutos e voltou a ser decisivo, assim como na goleada sobre o Athletico-PR, na rodada anterior. As vitórias levaram o Corinthians a 35 pontos, na 15ª colocação.

Ele [Memphis] é o respiro de criatividade desse time que não tem uma ideia muito formada. O Memphis jogou a segunda partida completa, porque ele tinha jogado já contra o Racing, deve jogar de novo quinta [pela Sul-Americana] e deve jogar na segunda [contra o Palmeiras].