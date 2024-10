Lanús x Cruzeiro: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela semifinal da Copa Sul-Americana

O primeiro finalista da Copa Sul-Americana desta temporada será conhecido nesta quarta-feira. Lanús e Cruzeiro se enfrentam às 19h (de Brasília), na Argentina.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Paramount+ (streaming).

O confronto está aberto após o empate por 1 a 1, na semana passada, em Belo Horizonte. Assim, quem vencer vai avançar para a decisão, que neste ano será em Assunção.

O Cruzeiro chega para a partida pressionado pelos maus resultados. O técnico Fernando Diniz ainda busca a primeira vitória no comando da equipe.

O treinador já é contestado pela torcida e uma eliminação nesta quarta-feira pode encerrar a sua passagem no clube mineiro.

Do outro lado, o Lanús também vive situação parecida. A equipe está em sequência negativa no Campeonato Argentino e o técnico Ricardo Zielinski convive com as críticas.

A classificação para a final da Sul-Americana pode dar tranquilidade para os hermanos para a sequência da temporada.

FICHA TÉCNICA:



LANÚS-ARG X CRUZEIRO

Local: Estádio Cidade de Lanús, em Buenos Aires (Argentina)



Data: 30 de outubro de 2024, quarta-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Juan Benítez (PAR)



Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)



VAR: Derlis Lopez (JUN)

LANÚS: Losada; Juan Cáceres, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez e Julio Soler; Peña Biafore, Luciano Boggio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Bruno Cabrera e Walter Bou.



Técnico: Ricardo Zielinski.

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Kaio Jorge.



Técnico: Fernando Diniz.