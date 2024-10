Eleitor da Bola de Ouro beijou camisa do Barça e detonou Vini: '1 neurônio'

O jornalista Bruno Porzio, que vota no prêmio Bola de Ouro representando El Salvador, deixou Vini Jr fora de seu top 10. Ele já foi flagrado beijando uma camisa do Barcelona em transmissão ao vivo e fez fortes críticas ao atacante brasileiro.

O que aconteceu

Bruno Porzio votou em Bellingham como melhor do mundo e nem sequer colocou Vini em sua lista. Os votos ainda não foram inteiramente divulgados pela revista France Football, que publicará a relação completa em 8 de novembro em sua edição impressa, mas o top 10 do eleitor foi divulgado pela emissora El Gráfico, na qual ele trabalha.

O representante de El Salvador no prêmio disse que poderia ter votado no brasileiro "como 8º, 9º ou 10º", mas que preferiu deixá-lo fora: 'Não servia de nada para ele". Cada país cuja seleção está no top 100 do ranking da Fifa conta com um especialista no júri internacional da premiação. Os eleitores elencaram os dez melhores da temporada anterior, dentre uma lista de 30 nomes pré-selecionados, e os jogadores votados recebem pontos de acordo com as posições.

Porzio alegou em sua escolha que o brasileiro é limitado em campo e que não tem fair play. Ele disse que o atacante não foi o jogador mais importante do Real e que não o convence para ser eleito Bola de Ouro. Ele também fez alusão aos três critérios da votação, que leva em conta desempenhos individuais, conquistas coletivas e fair play.

Jornalista Bruno Porzio, eleitor de El Salvador no Bola de Ouro Imagem: Reprodução/redes sociais

O jornalista salvadorenho já foi flagrado beijando a camisa do Barcelona e chamou Vini Jr. de "unineuronal" — insinuando que o brasileiro seria "burro". O registro do beijo no escudo do rival durante transmissão ao vivo e a publicação feita pelo jornalista repercutiram nas redes sociais após a revelação de seus votos.

Vinicius definitivamente não mostrou que tem fair play. Eu não votei nele porque para mim é um jogador que se reduz a um espaço limitado em campo. Não é central em sua equipe, é um jogador importante, mas para mim foi mais importante Bellingham. Poderia colocá-lo em 8, 9 ou 10º, mas para isso é melhor não colocá-lo, mas não servia de nada a ele. Bruno Porzio, ao El Grafico

Tomando em conta também as situações de fair play e o que os demais ganharam, é um jogador que não me enche os olhos, não o posso considerar Bola de Ouro. Fez gol em final de Champions, mas Mario Gotze marcou na final da Copa e quem se lembra dele?

Não considero Vinicius Jr um jogador decisivo em termos de jogo. Ele pode fazer gols importantes, jogadas importantes, mas seu movimento em campo está em uma área bastante pequena. Ele não contribui sem posse de bola, portanto, acho que ele não é um jogador completo e não está entre os 10 melhores jogadores da Europa.

O UOL apurou que o estafe de Vini Jr entende que Porzio "resume" o que é o colégio eleitoral do Bola de Ouro. A reportagem tentou contato com Bruno Porzio pelas redes sociais para um posicionamento e atualizará o texto em caso de resposta.

