Internacional x Flamengo: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

O Flamengo fará seu principal jogo de 2024 no próximo domingo, quando enfrentará o Atlético Mineiro no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Antes disso, porém, o Rubro-Negro terá de encarar o Internacional nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto diante do Colorado será no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h (de Brasília).

Flamengo e Inter aparecem na quarta e quinta posições na tabela de classificação, respectivamente, e estão separados por apenas dois pontos. Com um jogo a menos que os três líderes do Brasileiro, a partida desta quarta é uma grande oportunidade para as duas equipes.

Se vencer fora de casa, o Flamengo irá ultrapassar o Fortaleza e assumirá a terceira posição com 57 pontos, quatro a menos que o vice-líder Palmeiras. Já para o Inter, que soma 52 pontos, a vitória significará entrar no G4 e empurrar o Flamengo para a quinta posição.

Com o título da competição muito distante, a briga mesmo é por uma vaga direta na Libertadores. Sob esse ponto de vista, um empate fora de casa não seria um resultado de todo ruim para a equipe carioca. Talvez pensando nisso e com a prioridade para a Copa do Brasil, o técnico Filipe Luis deve poupar alguns titulares escalar uma equipe mista.

Por questões físicas, o treinador rubro-negro já não poderá contar com um grande número de atletas, como Pedro, Viña, Cebolinha, Carlinhos, Luiz Araújo, De La Cruz, Alex Sandro e um desfalque de última hora, o zagueiro David Luiz, que reclamou de dores no tendão de aquiles e tornozelo nesta terça-feira. Além destes, Arrascaeta e Léo Pereira estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Em excelente fase, o Inter ostenta uma invencibilidade de 11 jogos no Brasileiro, com oito vitórias e três empates e é o líder do returno da competição de pontos corridos. A equipe de Roger Machado vem de vitórias importantes sobre o rival Grêmio e Atlético-MG, esta no último sábado, na Arena MRV.

Para enfrentar o Flamengo, Roger seguirá sem contar com o volante Fernando, que segue em recuperação de lesão muscular na panturrilha direita, e Rômulo permanece na posição. O treinador tem apenas uma dúvida no meio de campo e Bruno Tabata pode ganhar a posição de Gabriel Carvalho.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL X FLAMENGO

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: Quarta-feira, 30 de outubro de 2024



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wesley; Borré.



Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (Cleiton) e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Allan), Alcaraz e Gerson (Matheus Gonçalves); Bruno Henrique e Gonzalo Plata (Gabigol).



Técnico: Filipe Luís.