Intercontinental: Al Ahly bate Al Ain e pode pegar campeão da Libertadores

O Al Ahly venceu o Al Ain por 3 a 0, nesta terça-feira (29), em Cairo, no Egito, e está na semifinal do Intercontinental de Clubes.

O que aconteceu

Os egípcios se impuseram em casa e não tomaram conhecimento do adversário, comandado por Hernán Crespo. Abou Ali, Ashour e Afsha fizeram os gols do jogo.

O Al Ahly pode cruzar o caminho do campeão da Libertadores. Quem vencer a competição sul-americana vai encarar o Pachuca (MEX) nas quartas de final. O vencedor pegará os egípcios na semifinal. O Real Madrid já está na final.

Atlético-MG, Botafogo, Peñarol e River Plate brigam pela vaga sul-americana na competição. As equipes disputam os jogos de volta das semifinais da Libertadores nesta semana.

A partida contra o Pachuca (MEX) será disputada no dia 12 de dezembro. Quem vencer, fará a semifinal no dia 14. A final será realizada no dia 18. Todos os jogos acontecerão em Doha, no Qatar.

O Al Ain, eliminado pelo Al Ahly, já havia jogado uma partida na competição. O campeão asiático bateu o Auckland City, da Oceania, na fase anterior por 6 a 2.

Como funciona o Intercontinental

A competição substituiu o antigo modelo do Mundial de Clubes, que agora passará a ser disputado a cada quatro anos, em sede única e com 32 times na disputa.

As principais mudanças estão no "rebaixamento" dos sul-americanos e na exclusão de um dos times. Anteriormente, os times da América do Sul entravam já na semifinal, mas, agora, passam a jogar as quartas de final. O campeão europeu, por outro lado, vai direto para a decisão.

O campeão nacional do país-sede não joga mais o torneio, que agora é disputado somente pelos campeões continentais do ano.