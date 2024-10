Hugo se emociona ao ter nome cantado pela torcida do Corinthians e mira final da Sul-Americana

O goleiro Hugo Souza brilhou mais uma vez e teve papel decisivo na vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, na última segunda-feira, por 1 a 0, resultado este que tirou o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ao final da partida na Arena Pantanal, o arqueiro teve seu nome cantada pela torcida alvinegra e se emocionou.

Em passagem pela zona mista, o jogador se declarou à Fiel Torcida e falou sobre a rápida identificação com o time do Parque São Jorge. Ele soma 26 jogos pelo clube e, mesmo com pouco tempo de casa, é um dos atletas do elenco atual que mais recebe carinho dos torcedores.

"Fiquei até emocionado ali no final, a torcida começou a gritar meu nome, não esperava. Sou grato demais à Fiel por esse apoio e esse carinho. Desde quando cheguei, nunca foi diferente. Isso só tem aumentado com o passar do tempo e é motivo de muita emoção para mim. Só agradecer esse carinho e administrar esse sentimento, a gente sabe que a situação ainda não quer o que a gente quer. A gente quer se afastar cada vez mais dessa zona chata, demos um grande passo hoje", afirmou o goleiro.

Com o triunfo em Cuiabá, o Corinthians respirou na tabela do Brasileirão e agora tem dois pesos pesados pela frente. Nesta quinta-feira, a equipe visita o Racing pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Em seguida, enfrenta o Palmeiras pela Série A.

Hugo mira a vaga na final do torneio continental para, assim, ter a chance de conquistar um título inédito pelo clube. Ele não esconde o desejo de cravar seu nome na história do Timão e promete empenho nesta reta final da temporada de 2024.

"É importante, nós dá muita confiança. Temos uma final na quinta-feira, vamos muito confiantes para essa decisão, sabendo o que precisamos fazer para conquistar a vitória. Só a fato da gente estar fora dessa zona chata, já nos deixa muito mais tranquilos para trabalhar, mais leves. Temos duas finais, a semifinal contra o Racing e o clássico contra o Palmeiras. São duas finais, a gente encara dessa forma pela importância que é. Uma semifinal de Sul-Americana, uma competição que é nosso sonho. O clube nunca conquistou e nós sonhamos em conquistar para colocar nosso nome na história. E um clássico dentro da nossa casa, é um jogo especial. Vamos fazer de tudo para conquistar essas vitórias", finalizou.

O duelo entre Corinthians e Racing está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, em Avellaneda. Após o empate por 2 a 2 na ida, em Itaquera, o Timão precisa de uma vitória simples para se classificar à final. Um empate leva o confronto para os pênaltis, enquanto uma derrota alvinegra garante vaga aos argentinos.