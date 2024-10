Guilherme pede "cautela total" ao Santos após acesso encaminhado à Série A

A vitória contra o Ituano, por 2 a 0, na última segunda-feira, no Novelli Júnior, encaminhou o acesso do Santos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, Guilherme pediu pés no chão para o Peixe.

"Cautela total, sabemos que ainda não estamos matematicamente garantidos, depende ainda de alguns resultados.É uma novidade para o Santos essa Série B, tomara que isso não aconteça mais. Falta muito pouco, temos alguns dias para trabalhar, descansar quem precisa. Para fazermos um grande jogo no sábado junto com o nosso torcedor, vencer e, quem sabe, concretizar o acesso", falou em zona mista.

No duelo contra o Galo de Itu, o atacante fez um gol e deu a assistência para Serginho, que abriu o marcador para o triunfo. Para confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro, o Alvinegro Praiano precisa vencer o Vila Nova e de um empate ou derrota do Ceará contra o Avaí.

O Operário-PR, por sua vez, precisa perder pontos, seja no embate com o Goiás, nesta terça-feira, ou diante do Sport, na segunda. Com 62 pontos, o Santos lidera a Série B e tem oito de vantagem para o Vozão e 12 para o Fantasma.

O confronto contra o Vila Nova está marcado para acontecer às 16h30 (de Brasília) desse sábado, na Vila Viva Sorte. Para o embate, o Peixe conta com o talento do Guilherme, que tem 12 gols e 10 assistências, em 43 jogos.