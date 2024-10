Guardiola fala sobre Vini Jr. em 2º no Bola de Ouro: 'Aceitar o resultado'

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, parabenizou seu atleta Rodri por ter vencido o Bola de Ouro, falou sobre a polêmica colocação de Vini Jr e se esquivou sobre o boicote do Real Madrid à premiação.

Vinicius deveria ter vencido? Votam 100 jornalistas, não apenas um pequeno grupo. São pessoas de todo o mundo, por isso há opiniões diferentes, essa é uma das coisas bonitas do futebol. Pep Guardiola

Se Vinicius ganhasse, teria sido mais do que merecido, assim como como Haaland no ano passado, e ele não venceu. Esse evento tem que ser alegre, para fazer o futebol melhor para todos. É aceitar os resultados, às vezes ganha, outras não.

O que mais ele disse

Parabéns a Rodri: Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo. Para ele, sua família e seus amigos mais próximos. É uma notícia incrível para ele e para todos nós, o Manchester City e nossos torcedores. Estamos muito orgulhosos dele. Anos atrás, não poderíamos imaginar que um jogador do City ganharia este prêmio. Estamos muito satisfeitos por fazer parte de tudo isso e compartilhar com ele. Espero que o prêmio lhe dê energia para se recuperar bem e estar conosco na próxima temporada".

Boicote do Real: "Não tenho nada a dizer. Se não querem ir, não vão... Se não querem parabenizar, não parabenizam. Nem eu, nem o Manchester City estamos aqui para julgar o que os outros clubes fazem".

Vitória de Messi em 2023: "Para nós, no ano passado, Haaland conquistou o triplete e marcou mais de 50 gols, e eu disse a ele para ir e ficar feliz por estar lá. Para Rodri também, que se estiver entre os dois, três ou quatro primeiros, isso é excepcional. Significa que você teve uma temporada incrível e deve estar satisfeito. Haaland deveria ter vencido no ano passado? Sim, Messi também? Sim. O que isso representa é que você teve uma temporada muito boa com seus companheiros e então as pessoas decidirão quem vencerá".

Prêmio para espanhol: "A Espanha não costuma ganhar este tipo de prêmio e Rodri não representou apenas o Manchester City, mas também o futebol espanhol, cuja influência tem sido enorme. Não só pela conquista de títulos, mas também pela forma de conviver com diversas gerações de treinadores e jogadores de futebol."

Resultados antigos: "Houve um tempo em que havia três jogadores do La Masia (categoria de base do Barcelona) nomeados, mas nem Xavi, nem Iniesta conseguiram vencer Messi, apenas Cristiano, que é um monstro. Mas Messi é o pai do monstro. Os dois tiveram uma carreira incrível e estão em outro nível, mas talvez Xavi e Iniesta também merecessem ganhar o prêmio."