Goiás atropela Operário-PR em casa e sobe posições na Série B do Brasileiro

Nesta terça-feira, no Estádio da Serrinha, o Goiás venceu o Operário-PR por 3 a 0, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino contou com gols de Bruno Herculano, Lucas Ribeiro e Paulo Baya para emendar a terceira vitória seguida na competição, com quatro jogos de invencibilidade.

Agora, diante dos três pontos conquistados em casa, o Goiás chegou aos 51 e assumiu a oitava colocação da Série B, deixando Coritiba e o próprio Operário-PR para trás. Do outro lado, a equipe paranaense caiu para a décima posição e tem 50 unidades somadas.

Pela 35ª rodada da Série B, o Goiás retorna aos gramados neste sábado para enfrentar o Guarani, às 17h (de Brasília), na Serrinha. O Operário-PR, por sua vez, na próxima segunda-feira (4), recebe o Sport, no Estádio Germano Kruger, às 18h30.

OS GOLS

O Goiás inaugurou o marcador aos 16 minutos da primeira etapa. Dentro da área, o jogador aproveitou cruzamento pela direita de Dieguinho e mandou a bola para o fundo das redes defendidas por Santos.

No segundo tempo, aos dez minutos. Lucas Ribeiro pegou o rebote após escanteio, e, na pequena área, tocou a bola para dentro do gol.

Aos 27 minutos, o Esmeraldino marcou o terceiro. Juninho passou para Paulo Baya que, dentro da área, limpou a marcação e finalizou forte de canhota no alto. Santos não conseguiu fazer a defesa.