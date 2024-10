Fortaleza terá retorno de suspensos para duelo contra o Juventude; zagueiro passa a ser dúvida

O Fortaleza segue em preparação para o duelo contra o Juventude, no sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. Após empatar contra o Palmeiras no Allianz Parque no último sábado, o Leão do Pici terá outro duelo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, válido pela 32ª rodada do torneio, o time cearense terá o reforço de quatro nomes que voltam de suspensão. Breno Lopes, Bruno Pacheco, Marinho e Tinga estarão novamente à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Já o volante Lucas Sasha segue no departamento médico e o zagueiro Cardona passa a ser dúvida. O argentino estava escalado como titular contra o Palmeiras, mas foi substituído antes do início da partida.

E o atacante Breno Lopes pode estar mais motivado para o duelo contra o Juventude. Antes de ser contratado pelo Fortaleza junto ao Palmeiras, o atleta de 28 anos defendeu a camisa do clube gaúcho em 2019 e 2020, por onde se destacou na Série B e foi negociado com a equipe paulista.

"O Juventude foi um clube muito importante na minha carreira. Lá tive muitos momentos felizes e fiz muitos amigos. Foi com o meu desempenho lá que consegui despertar o interesse de outros clubes e em 2020 acertei minha ida para o Palmeiras", destacou Breno Lopes.

Pelo clube gaúcho, o atacante fez 63 partidas com 17 gols e três assistências, sendo o segundo clube que mais atuou e marcou gols atrás apenas do Palmeiras. Nesta temporada, o jogador realizou 30 partidas com a camisa do Fortaleza, tendo marcado quatro gols e distribuído três assistências.

"Espero estar em campo e ajudar meus companheiros a buscar mais um grande resultado na competição. Temos nossos objetivos e uma vitória contra o Juventude seria fundamental para nossa caminhada. Será um jogo complicado. Jogar em Caxias nunca é uma tarefa fácil", finalizou o atacante.

Com 57 pontos em 31 partidas, o Fortaleza ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro e busca se reaproximar dos líderes Botafogo e Palmeiras. Já o Juventude segue na luta contra o rebaixamento, estando em 18º lugar, com 34 pontos em 31 jogos.