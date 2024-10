"Espero que um dia eu possa ser para as pessoas o que ele foi", diz Rebeca Andrade sobre Ayrton Senna

Dois dos maiores nomes do esporte brasileiro, Rebeca Andrade e Ayrton Senna inspiram milhões de pessoas pelo país e pelo mundo. E a ginasta teve a oportunidade de aumentar seus laços com o tricampeão mundial de Fórmula 1, faelcido em 1994.

Por meio de um capacete com tecnologia de condução óssea, que permite reviver a voz legítima de Senna, Rebeca foi capaz de ouvir frases reais ditas pelo piloto. O momento que mais marcou a ginasta foi a frase: "Seja quem você for, tenha sempre como meta muita força e determinação que um dia você chega lá".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Andrade?? (@rebecarandrade)

"É muito especial para mim. Foi muito legal poder ouvir a voz de um ídolo original brasileiro através desse capacete. Para mim é uma frase muito forte, não importa de onde você vem, tudo depende mesmo do que a gente faz e do que quer alcançar. Eu espero que um dia eu possa ser para as pessoas o que ele é hoje e vai continuar sendo para gente, ele é um orgulho", disse a maior medalhista olímpica da história do Brasil.

Rebeca Andrade aumentou sua idolatria entre o povo brasileiro após as Olimpíadas de Paris-2024, onde conquistou quatro medalhas, incluindo o ouro no solo da ginástica artística. Já o tricampeão, maior piloto da história do Brasil, faleceu em 1994, ao sofrer um acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália. Na semana de disputa do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, Ayrton Senna sempre é homenageado e relembrado.

Público pode viver a experiência

A experiência de ouvir a voz do piloto também pode ser vivida pelo público. A exposição "Uma Homenagem Guaraná Antarctica - Ayrton Senna" fica aberta até o dia 17 de novembro, gratuitamente, aos finais de semana, das 9h às 18h (de Brasília), no Parque Ibirapuera.

Por meio da tecnologia de condução óssea, ao encostar a testa no capacete, as vibrações sonoras viajam pelos ossos do crânio até o ouvido interno, criando uma experiência sensorial única, como se Senna estivesse falando diretamente para quem experimenta.