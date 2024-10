Entenda como Raniele teve papel decisivo em vitória que tirou Corinthians do Z4 do Brasileiro

O volante Raniele não vinha jogando com muita frequência, mas foi titular do Corinthians na última segunda-feira e, inclusive, teve papel decisivo na vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, na Arena Pantanal. Com o resultado, o time deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Raniele foi contratado pelo Timão no início deste ano, mas defendeu o Cuiabá em 2023. E, mais do que ninguém, ele sabe das dificuldades de encarar o Dourado sob o forte calor da capital mato-grossense.

Após a partida desta segunda-feira, o jogador passou pela zona mista e explicou como auxiliou os seus companheiros a superar o clima de Cuiabá. Ele revelou a estratégia de quando atuava pelo Dourado e avisou sobre a importância de dosar a intensidade.

"Eu joguei aqui como mandante e hoje como visitante. É um calor surreal, uma temperatura que incomoda muito. É algo que tentei frisar bastante para os meus companheiros. Eu joguei aqui, sei que se um time coloca muita intensidade no primeiro tempo, vai estar morto no segundo tempo. A nossa estratégia aqui [no Cuiabá] ano passado era essa. Se o jogo vira 0 a 0 ou 1 a 1, o Cuiabá vencia aqui em casa, não tinha jeito", disse Raniele.

Com o triunfo, o Corinthians respira na tabela do Brasileiro e agora ocupa a 15ª colocação do torneio, com 35 pontos. Raniele reconheceu que o desempenho do Timão não foi dos melhores, mas valorizou o empenho da equipe para sair com o resultado positivo.

"Foi importante demais a gente conseguir essa vitória hoje, independente da maneira que foi. Claro, todo mundo quer ganhar jogando bem, impressionando a torcida. Mas a gente sabia que precisávamos dos três pontos, era importante demais. O tanto de intensidade e de vontade que colocamos no jogo foi o que nos trouxe o resultado. Fico feliz com isso", afirmou.

O próximo desafio do Corinthians na Série A é nada mais nada menos do que o clássico com o Palmeiras. Entretanto, antes disso, a equipe de Ramón Díaz mede forças com o Racing, pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana.

O duelo está marcado para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio El Cilindro, em Avellaneda. O time do Parque São Jorge, com o empate por 2 a 2 na ida, em Itaquera, precisa de um triunfo simples para avançar à final. Já um novo empate leva o confronto aos pênaltis, enquanto uma derrota alvinegra dá a vaga aos argentinos.