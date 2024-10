E o William Gomes? Após ascensão no profissional, jovem perde espaço no São Paulo

O jovem William Gomes é uma das grandes promessas do São Paulo. Depois de brilhar na base tricolor, o atacante recebeu suas primeiras oportunidades entre os profissionais no fim do ano passado e, na reta final da atual temporada, trilhou sua ascensão no primeiro time. Contudo, recentemente, ele perdeu espaço na equipe.

William Gomes começou o ano disputando algumas partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo sub-20 tricolor. Já no Campeonato Paulista, com Thiago Carpini no comando, somou apenas quatro minutos em campo na vitória sobre o Água Santa, ainda na fase de grupos.

Foi sob o comando de Luis Zubeldía que o jovem teve suas primeiras chances reais no profissional. Jogou três partidas e marcou em uma delas, contra o Athletico-PR, mas não teve sequência e foi bancado. Em seguida, foi acumulando poucos minutos aqui e ali, saindo do banco de reservas, até que o argentino decidiu apostar no garoto novamente.

William Gomes foi titular contra o Vitória e foi decisivo no triunfo de 2 a 1 sobre o rival, marcando um golaço no Morumbis. Depois, Zubeldía deu novas oportunidades ao atleta entre os 11 iniciais, mas do time reserva. Decidido a agarrar a chance que lhe foi dada, o atacante anotou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro.

Foram as boas atuações que lhe renderam uma vaga entre os titulares nos jogos mais importantes do São Paulo no ano: a semifinal da Libertadores contra o Botafogo. No primeiro jogo, Gomes passou batido. Já no duelo de volta, o jovem teve atuação apagada e não agradou Zubeldía, que optou por substitui-lo ainda aos 36 minutos do primeiro tempo.

Desde então, o camisa 39 perdeu espaço no São Paulo e recebeu pouquíssimos minutos, voltando à 'estaca zero' do início da temporada, em que foi utilizado raras vezes. O atacante tricolor, desde então, foi relacionado para quatro jogos, mas atuou em apenas um deles.

Na vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians, por exemplo, William Gomes não saiu do banco de reservas. Foi contra o Cuiabá, no último dia 5 de outubro, que ele teve sua última oportunidade. O garoto entrou em campo aos 17 minutos da etapa final, quando o São Paulo já perdia por 2 a 0.

Contra Vasco e Criciúma, por sua vez, o atacante esteve entre os relacionados, mas novamente não foi utilizado por Zubeldía. O retorno de Ferreira após uma lesão na coxa, somado a um Erick que vive boa fase, ainda pode dificultar ainda mais a briga de William Gomes por espaço.

Uma coisa, porém, é fato: William Gomes não pretende deixar o São Paulo tão cedo e quer conseguir seu espaço entre os titulares. Recentemente, a jovem promessa renovou contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2028 e afirmou que espera ficar no clube "por muitos anos".

O São Paulo de William Gomes retorna aos gramados apenas na próxima semana. O Tricolor visita o Bahia na próxima terça-feira (05), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.