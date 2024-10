Depay decepcionou? 'Ainda não teve atuação de encher os olhos', diz RMP

Apesar de ter aumentado sua produção ofensiva nos últimos jogos, Memphis Depay ainda não mostrou a que veio no Corinthians, opinou Renato Maurício Prado no Fim de Papo desta terça (29).

O jornalista destacou que Memphis já protagonizou ótimos lances, mas que ainda não teve uma atuação completa de "encher os olhos".

Ainda não vi uma atuação espetacular do Memphis. [...] Eu esperava mais. Achei que ele ia barbarizar. Ele é titular da seleção holandesa. Não vi ainda o 'outro patamar', a não ser em lampejos. [...] Ainda não vi uma atuação de encher os olhos.

Renato Maurício Prado

Róger Guedes de volta? RMP detona: 'Imagina ser credor do Corinthians'

Renato Maurício Prado detonou ainda a postura do Corinthians, que demonstrou interesse na volta do atacante Róger Guedes.

Fico pasmo, boquiaberto -- para dizer o mínimo. Fico imaginando ser credor do Corinthians. [....] O Corinthians deve para todo mundo. O que fico pensando são esses caras a quem o Corinthians deve ver o clube contratando como se não houvesse amanhã.

RMP

